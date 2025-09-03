FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02397837$ 0.02397837 $ 0.02397837 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) +5.73% Promjena cijene (7D) +5.73%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOMO3D.FUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOMO3D.FUN je $ 0.02397837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOMO3D.FUN se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +5.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Tržišna kapitalizacija $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.59K$ 23.59K $ 23.59K Količina u optjecaju 990.71M 990.71M 990.71M Ukupna količina 990,712,833.926946 990,712,833.926946 990,712,833.926946

Trenutačna tržišna kapitalizacija FOMO 3D je $ 23.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOMO3D.FUN je 990.71M, s ukupnom količinom od 990712833.926946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.59K.