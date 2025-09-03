Više o FOMO3D.FUN

FOMO3D.FUN Informacije o cijeni

FOMO3D.FUN Službena web stranica

FOMO3D.FUN Tokenomija

FOMO3D.FUN Prognoza cijena

FOMO 3D Cijena (FOMO3D.FUN)

1 FOMO3D.FUN u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
Grafikon aktualnih cijena FOMO 3D (FOMO3D.FUN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:47:31 (UTC+8)

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02397837
$ 0.02397837$ 0.02397837

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

+2.01%

+5.73%

+5.73%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOMO3D.FUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOMO3D.FUN je $ 0.02397837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOMO3D.FUN se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +5.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

$ 23.59K
$ 23.59K$ 23.59K

--
----

$ 23.59K
$ 23.59K$ 23.59K

990.71M
990.71M 990.71M

990,712,833.926946
990,712,833.926946 990,712,833.926946

Trenutačna tržišna kapitalizacija FOMO 3D je $ 23.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOMO3D.FUN je 990.71M, s ukupnom količinom od 990712833.926946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.59K.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FOMO 3D u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FOMO 3D u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FOMO 3D u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FOMO 3D u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.01%
30 dana$ 0+22.91%
60 dana$ 0+44.79%
90 dana$ 0--

Što je FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders

Resurs FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

FOMO 3D Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FOMO 3D (FOMO3D.FUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FOMO 3D (FOMO3D.FUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FOMO 3D.

Provjerite FOMO 3D predviđanje cijene sada!

FOMO3D.FUN u lokalnim valutama

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FOMO 3D (FOMO3D.FUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOMO3D.FUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Koliko FOMO 3D (FOMO3D.FUN) vrijedi danas?
Cijena FOMO3D.FUN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOMO3D.FUN u USD?
Trenutačna cijena FOMO3D.FUN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FOMO 3D?
Tržišna kapitalizacija za FOMO3D.FUN je $ 23.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOMO3D.FUN?
Količina u optjecaju za FOMO3D.FUN je 990.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOMO3D.FUN?
FOMO3D.FUN je postigao ATH cijenu od 0.02397837 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOMO3D.FUN?
FOMO3D.FUN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOMO3D.FUN?
24-satni obujam trgovanja za FOMO3D.FUN je -- USD.
Hoće li FOMO3D.FUN još narasti ove godine?
FOMO3D.FUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOMO3D.FUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.