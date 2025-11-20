Foku Cijena danas

Trenutačna cijena Foku (FOKU) danas je $ 0.00004002, s promjenom od 2.90% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FOKU u USD je $ 0.00004002 po FOKU.

Foku trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,091, s količinom u optjecaju od 976.81M FOKU. Tijekom posljednja 24 sata, FOKU trgovao je između $ 0.00003788 (niska) i $ 0.00004121 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025762, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002768.

U kratkoročnim performansama, FOKU se kretao -0.59% u posljednjem satu i -29.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Foku (FOKU)

Tržišna kapitalizacija $ 39.09K$ 39.09K $ 39.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.09K$ 39.09K $ 39.09K Količina u optjecaju 976.81M 976.81M 976.81M Ukupna količina 976,808,883.5889966 976,808,883.5889966 976,808,883.5889966

Trenutačna tržišna kapitalizacija Foku je $ 39.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOKU je 976.81M, s ukupnom količinom od 976808883.5889966. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.09K.