Fodl Finance (FODL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fodl Finance (FODL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fodl Finance (FODL) Informacije Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App Službena web stranica: https://fodl.finance/ Kupi FODL odmah!

Fodl Finance (FODL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fodl Finance (FODL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 172.83K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 378.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 456.44K Povijesni maksimum: $ 1.11 Povijesni minimum: $ 0.0002794 Trenutna cijena: $ 0.00045644

Fodl Finance (FODL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fodl Finance (FODL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FODL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FODL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FODL tokena, istražite FODL cijenu tokena uživo!

FODL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FODL? Naša FODL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FODL predviđanje cijene tokena odmah!

