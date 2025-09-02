Fodl Finance (FODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.58% Promjena cijene (1D) +1.11% Promjena cijene (7D) +0.10% Promjena cijene (7D) +0.10%

Fodl Finance (FODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FODL je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FODL se promijenio za +1.58% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fodl Finance (FODL)

Tržišna kapitalizacija $ 177.70K$ 177.70K $ 177.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 469.30K$ 469.30K $ 469.30K Količina u optjecaju 378.65M 378.65M 378.65M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fodl Finance je $ 177.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FODL je 378.65M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 469.30K.