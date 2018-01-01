FOAM (FOAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FOAM (FOAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FOAM (FOAM) Informacije FOAM is an open protocol for proof of location on Ethereum. Our mission is to build a consensus driven map of the world, empowering a fully decentralized web3 economy with verifiable location data. FOAM incentivizes the infrastructure needed for privacy-preserving and fraud-proof location verification. The starting point for FOAM is static proof of location, where a community of Cartographers curate geographic Points of Interest on the FOAM map. Through global community-driven efforts, FOAM’s dynamic proof of location protocol will enable a permissionless and privacy-preserving network of radio beacons that is independent from external centralized sources and capable of providing secure location verification services. FOAM Token Functionality Add and Curate Geographic Points of Interest The FOAM Spatial Index Visualizer allows Cartographers to participate in interactive TCR POIs on a map. Users can add points to the map, validate new candidates and verify the map by visiting real world locations. The FOAM Token Curated Registry unlocks mapping in a secure and permissionless fashion and allows locations to be ranked and maintained by token balances. Users can deposit FOAM Tokens into POIs on the map to increase attention those POIs might receive. Signal for Zone Incentivisation A further potential use of the FOAM Token by Cartographers is to stake their FOAM Tokens to Signal. Signaling is a mechanism designed to allow Cartographers to incentivize the expansion and geographic coverage of the FOAM network. To Signal, a Cartographer stakes FOAM Tokens to a Signaling smart contract by reference to a particular area. These staked tokens serve as indicators of demand, and are proportionate to (i) the length of time staking (the earlier, the better), and (ii) the number of tokens staked (the less well-served areas, the better). In the context of the contingent Dynamic Proof of Location concept (described further in the Product Whitepaper), these indicators are the weighted references that determine the spatial mining rewards. Contribute to Potential Secure Location Services as Zone Anchor or Verifier The FOAM protocol may allow users to provide work and secure localization services and location verification for smart contracts and be rewarded for their own efforts with new FOAM Tokens in the form of mining rewards. Devices and real world contracts can be programmed to designate attestations and track interactions and transactions on the map. With the addition of necessary radio hardware by individual users and the grass roots expansion of the FOAM network, it may be possible for location status to be proved in a different manner. Location could be proved through a time synchronization protocol that would ensure continuity of a distributed clock, whereby specialized hardware could synchronize nodes’ clocks over radio to provide location services in a given area. As explained further in the following paragraph, this ‘Dynamic Proof of Location’ is contingent on a number of factors outside of Foamspace’s control. Službena web stranica: https://www.foam.space/ Bijela knjiga: https://foam.space/publicAssets/FOAM_Whitepaper_May2018.pdf Kupi FOAM odmah!

FOAM (FOAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FOAM (FOAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.08K $ 65.08K $ 65.08K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 355.36M $ 355.36M $ 355.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 183.15K $ 183.15K $ 183.15K Povijesni maksimum: $ 0.151804 $ 0.151804 $ 0.151804 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018315 $ 0.00018315 $ 0.00018315 Saznajte više o cijeni FOAM (FOAM)

FOAM (FOAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FOAM (FOAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOAM tokena, istražite FOAM cijenu tokena uživo!

FOAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FOAM? Naša FOAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FOAM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!