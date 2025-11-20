Flyte AI Cijena danas

Trenutačna cijena Flyte AI (FLYTE) danas je $ 0.00056248, s promjenom od 3.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLYTE u USD je $ 0.00056248 po FLYTE.

Flyte AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 562,485, s količinom u optjecaju od 1.00B FLYTE. Tijekom posljednja 24 sata, FLYTE trgovao je između $ 0.00048621 (niska) i $ 0.00057753 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00254651, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00026914.

U kratkoročnim performansama, FLYTE se kretao -0.40% u posljednjem satu i -29.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Flyte AI (FLYTE)

Tržišna kapitalizacija $ 562.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 562.49K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flyte AI je $ 562.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLYTE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 562.49K.