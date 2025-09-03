Flux Terminal (FLUXT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Flux Terminal (FLUXT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLUXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUXT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUXT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flux Terminal (FLUXT)

Tržišna kapitalizacija $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.38K$ 14.38K $ 14.38K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,992,021.0 999,992,021.0 999,992,021.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flux Terminal je $ 14.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLUXT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999992021.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.38K.