Flurry Finance (FLURRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flurry Finance (FLURRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flurry Finance (FLURRY) Informacije FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees. Službena web stranica: https://www.flurry.finance/ Kupi FLURRY odmah!

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flurry Finance (FLURRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 325.04K $ 325.04K $ 325.04K Ukupna količina: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B Količina u optjecaju: $ 824.70M $ 824.70M $ 824.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Povijesni maksimum: $ 0.01429149 $ 0.01429149 $ 0.01429149 Povijesni minimum: $ 0.00001387 $ 0.00001387 $ 0.00001387 Trenutna cijena: $ 0.00039415 $ 0.00039415 $ 0.00039415 Saznajte više o cijeni Flurry Finance (FLURRY)

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flurry Finance (FLURRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLURRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLURRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLURRY tokena, istražite FLURRY cijenu tokena uživo!

FLURRY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FLURRY? Naša FLURRY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FLURRY predviđanje cijene tokena odmah!

