Flurry Finance (FLURRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01429149$ 0.01429149 $ 0.01429149 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) +1.63% Promjena cijene (7D) +1.63%

Flurry Finance (FLURRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLURRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLURRY je $ 0.01429149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLURRY se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +1.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flurry Finance (FLURRY)

Tržišna kapitalizacija $ 325.76K$ 325.76K $ 325.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Količina u optjecaju 824.70M 824.70M 824.70M Ukupna količina 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0 4,433,262,887.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flurry Finance je $ 325.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLURRY je 824.70M, s ukupnom količinom od 4433262887.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.75M.