Fluminense FC Fan Token (FLU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.093761 $ 0.093761 $ 0.093761 24-satna najniža cijena $ 0.097157 $ 0.097157 $ 0.097157 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.093761$ 0.093761 $ 0.093761 24-satna najviša cijena $ 0.097157$ 0.097157 $ 0.097157 Najviša cijena ikada $ 306.22$ 306.22 $ 306.22 Najniža cijena $ 0.093761$ 0.093761 $ 0.093761 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) -14.80% Promjena cijene (7D) -14.80%

Fluminense FC Fan Token (FLU) cijena u stvarnom vremenu je $0.094767. Tijekom protekla 24 sata, FLUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.093761 i najviše cijene $ 0.097157, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLU je $ 306.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.093761.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLU se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -14.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fluminense FC Fan Token (FLU)

Tržišna kapitalizacija $ 154.59K$ 154.59K $ 154.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 948.98K$ 948.98K $ 948.98K Količina u optjecaju 1.63M 1.63M 1.63M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fluminense FC Fan Token je $ 154.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLU je 1.63M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 948.98K.