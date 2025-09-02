Fluffington (FLUFFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.014254$ 0.014254 $ 0.014254 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) -14.49% Promjena cijene (7D) -5.73% Promjena cijene (7D) -5.73%

Fluffington (FLUFFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLUFFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUFFI je $ 0.014254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUFFI se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, -14.49% u posljednjih 24 sata i -5.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fluffington (FLUFFI)

Tržišna kapitalizacija $ 134.16K$ 134.16K $ 134.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.16K$ 134.16K $ 134.16K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,766,064.668152 999,766,064.668152 999,766,064.668152

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fluffington je $ 134.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLUFFI je 999.77M, s ukupnom količinom od 999766064.668152. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.16K.