Fluffington Cijena (FLUFFI)
Fluffington (FLUFFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLUFFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLUFFI je $ 0.014254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLUFFI se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, -14.49% u posljednjih 24 sata i -5.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fluffington je $ 134.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLUFFI je 999.77M, s ukupnom količinom od 999766064.668152. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.16K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fluffington u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fluffington u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fluffington u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fluffington u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-14.49%
|30 dana
|$ 0
|+18.71%
|60 dana
|$ 0
|-15.63%
|90 dana
|$ 0
|--
• The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena.