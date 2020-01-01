Florence Finance Medici (FFM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Florence Finance Medici (FFM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Florence Finance Medici (FFM) Informacije Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Službena web stranica: https://florence.finance/ Kupi FFM odmah!

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Florence Finance Medici (FFM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 173.96K $ 173.96K $ 173.96K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 206.78M $ 206.78M $ 206.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 841.29K $ 841.29K $ 841.29K Povijesni maksimum: $ 0.130709 $ 0.130709 $ 0.130709 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00084129 $ 0.00084129 $ 0.00084129 Saznajte više o cijeni Florence Finance Medici (FFM)

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Florence Finance Medici (FFM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FFM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FFM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FFM tokena, istražite FFM cijenu tokena uživo!

FFM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FFM? Naša FFM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FFM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!