Florence Finance Medici Logotip

Florence Finance Medici Cijena (FFM)

Neuvršten

1 FFM u USD cijena uživo:

$0.00085762
-0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Florence Finance Medici (FFM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:35:06 (UTC+8)

Florence Finance Medici (FFM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.130709
$ 0
-0.24%

-0.52%

-12.50%

-12.50%

Florence Finance Medici (FFM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FFMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FFM je $ 0.130709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FFM se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i -12.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Florence Finance Medici (FFM)

$ 177.34K
--
$ 857.62K
206.78M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Florence Finance Medici je $ 177.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FFM je 206.78M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 857.62K.

Florence Finance Medici (FFM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Florence Finance Medici u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Florence Finance Medici u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Florence Finance Medici u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Florence Finance Medici u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.52%
30 dana$ 0-6.86%
60 dana$ 0+16.78%
90 dana$ 0--

Što je Florence Finance Medici (FFM)

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

Resurs Florence Finance Medici (FFM)

Službena web-stranica

Florence Finance Medici Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Florence Finance Medici (FFM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Florence Finance Medici (FFM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Florence Finance Medici.

Provjerite Florence Finance Medici predviđanje cijene sada!

FFM u lokalnim valutama

Florence Finance Medici (FFM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Florence Finance Medici (FFM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FFM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Florence Finance Medici (FFM)

Koliko Florence Finance Medici (FFM) vrijedi danas?
Cijena FFM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FFM u USD?
Trenutačna cijena FFM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Florence Finance Medici?
Tržišna kapitalizacija za FFM je $ 177.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FFM?
Količina u optjecaju za FFM je 206.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FFM?
FFM je postigao ATH cijenu od 0.130709 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FFM?
FFM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FFM?
24-satni obujam trgovanja za FFM je -- USD.
Hoće li FFM još narasti ove godine?
FFM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FFM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:35:06 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.