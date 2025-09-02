Floor Protocol (FLC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03572394$ 0.03572394 $ 0.03572394 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +0.02% Promjena cijene (7D) -18.15% Promjena cijene (7D) -18.15%

Floor Protocol (FLC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLC je $ 0.03572394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLC se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i -18.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Floor Protocol (FLC)

Tržišna kapitalizacija $ 190.23K$ 190.23K $ 190.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Količina u optjecaju 2.11B 2.11B 2.11B Ukupna količina 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Floor Protocol je $ 190.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLC je 2.11B, s ukupnom količinom od 25000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.