Floor Protocol (FLC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLC je $ 0.03572394, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLC se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i -18.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Floor Protocol je $ 190.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLC je 2.11B, s ukupnom količinom od 25000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Floor Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Floor Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Floor Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Floor Protocol u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.02%
|30 dana
|$ 0
|+0.02%
|60 dana
|$ 0
|-0.01%
|90 dana
|$ 0
|--
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
