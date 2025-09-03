Floofnoodles (FLOOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00610279$ 0.00610279 $ 0.00610279 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.01% Promjena cijene (7D) +6.01%

Floofnoodles (FLOOF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLOOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOOF je $ 0.00610279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOOF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Floofnoodles (FLOOF)

Tržišna kapitalizacija $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.61K$ 19.61K $ 19.61K Količina u optjecaju 999.00M 999.00M 999.00M Ukupna količina 999,000,452.336045 999,000,452.336045 999,000,452.336045

Trenutačna tržišna kapitalizacija Floofnoodles je $ 19.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOOF je 999.00M, s ukupnom količinom od 999000452.336045. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.61K.