Floki Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Floki Cat (FCAT) danas je $ 0.00000663, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FCAT u USD je $ 0.00000663 po FCAT.

Floki Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,628.63, s količinom u optjecaju od 1.00B FCAT. Tijekom posljednja 24 sata, FCAT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00305134, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000613.

U kratkoročnim performansama, FCAT se kretao -- u posljednjem satu i -16.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Floki Cat (FCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Floki Cat je $ 6.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FCAT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.63K.