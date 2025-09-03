Više o FLOCKY

FLOCKY Logotip

FLOCKY Cijena (FLOCKY)

Neuvršten

1 FLOCKY u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FLOCKY (FLOCKY)
FLOCKY (FLOCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
FLOCKY (FLOCKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002438. Tijekom protekla 24 sata, FLOCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002331 i najviše cijene $ 0.0000246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOCKY je $ 0.00267496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001793.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOCKY se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +1.96% u posljednjih 24 sata i +4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FLOCKY (FLOCKY)

$ 24.33K
$ 24.33K$ 24.33K

--
----

$ 24.33K
$ 24.33K$ 24.33K

998.05M
998.05M 998.05M

998,045,404.319883
998,045,404.319883 998,045,404.319883

Trenutačna tržišna kapitalizacija FLOCKY je $ 24.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOCKY je 998.05M, s ukupnom količinom od 998045404.319883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.33K.

FLOCKY (FLOCKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FLOCKY u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FLOCKY u USD iznosila je $ +0.0000020673.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FLOCKY u USD iznosila je $ +0.0000018742.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FLOCKY u USD iznosila je $ -0.000008148899977453236.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.96%
30 dana$ +0.0000020673+8.48%
60 dana$ +0.0000018742+7.69%
90 dana$ -0.000008148899977453236-25.05%

Što je FLOCKY (FLOCKY)

Flocky is a crypto bird who seeks to made you a crypto millionaire alongside in this bull run! Flocky is a relatively new memecoin operating on the Solana blockchain. Recent insights indicate that Flocky has seen significant movement, with its market cap experiencing a notable increase. Reports from posts on X suggest that Flocky has gone from a market cap of 115k to 432k, highlighting a bullish trend with the current market cap at around 354k. This suggests a rapid rise in interest and speculation around this memecoin. However, like all memecoins, Flocky's value is highly volatile and driven by community sentiment, FOMO, and speculative trading rather than fundamental utility or value. Potential investors should approach with caution

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs FLOCKY (FLOCKY)

Službena web-stranica

FLOCKY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FLOCKY (FLOCKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FLOCKY (FLOCKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FLOCKY.

Provjerite FLOCKY predviđanje cijene sada!

FLOCKY u lokalnim valutama

FLOCKY (FLOCKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FLOCKY (FLOCKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLOCKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FLOCKY (FLOCKY)

Koliko FLOCKY (FLOCKY) vrijedi danas?
Cijena FLOCKY uživo u USD je 0.00002438 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLOCKY u USD?
Trenutačna cijena FLOCKY u USD je $ 0.00002438. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FLOCKY?
Tržišna kapitalizacija za FLOCKY je $ 24.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLOCKY?
Količina u optjecaju za FLOCKY je 998.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLOCKY?
FLOCKY je postigao ATH cijenu od 0.00267496 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLOCKY?
FLOCKY je vidio ATL cijenu od 0.00001793 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLOCKY?
24-satni obujam trgovanja za FLOCKY je -- USD.
Hoće li FLOCKY još narasti ove godine?
FLOCKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLOCKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.