FLOCKY (FLOCKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002331 $ 0.00002331 $ 0.00002331 24-satna najniža cijena $ 0.0000246 $ 0.0000246 $ 0.0000246 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002331$ 0.00002331 $ 0.00002331 24-satna najviša cijena $ 0.0000246$ 0.0000246 $ 0.0000246 Najviša cijena ikada $ 0.00267496$ 0.00267496 $ 0.00267496 Najniža cijena $ 0.00001793$ 0.00001793 $ 0.00001793 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +1.96% Promjena cijene (7D) +4.76% Promjena cijene (7D) +4.76%

FLOCKY (FLOCKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002438. Tijekom protekla 24 sata, FLOCKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002331 i najviše cijene $ 0.0000246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOCKY je $ 0.00267496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001793.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOCKY se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +1.96% u posljednjih 24 sata i +4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FLOCKY (FLOCKY)

Tržišna kapitalizacija $ 24.33K$ 24.33K $ 24.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.33K$ 24.33K $ 24.33K Količina u optjecaju 998.05M 998.05M 998.05M Ukupna količina 998,045,404.319883 998,045,404.319883 998,045,404.319883

Trenutačna tržišna kapitalizacija FLOCKY je $ 24.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLOCKY je 998.05M, s ukupnom količinom od 998045404.319883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.33K.