FLock OFF (SN96) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.77457 $ 0.77457 $ 0.77457 24-satna najniža cijena $ 0.809636 $ 0.809636 $ 0.809636 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.77457$ 0.77457 $ 0.77457 24-satna najviša cijena $ 0.809636$ 0.809636 $ 0.809636 Najviša cijena ikada $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 Najniža cijena $ 0.77457$ 0.77457 $ 0.77457 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) -8.05% Promjena cijene (7D) -8.05%

FLock OFF (SN96) cijena u stvarnom vremenu je $0.799696. Tijekom protekla 24 sata, SN96trgovalo je između najniže cijene $ 0.77457 i najviše cijene $ 0.809636, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN96 je $ 4.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.77457.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN96 se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -8.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FLock OFF (SN96)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 1.36M 1.36M 1.36M Ukupna količina 1,359,672.045394365 1,359,672.045394365 1,359,672.045394365

Trenutačna tržišna kapitalizacija FLock OFF je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN96 je 1.36M, s ukupnom količinom od 1359672.045394365. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.