Flits (FLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +80.54% Promjena cijene (7D) -38.78% Promjena cijene (7D) -38.78%

Flits (FLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLS je $ 4.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +80.54% u posljednjih 24 sata i -38.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flits (FLS)

Tržišna kapitalizacija $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K Količina u optjecaju 88.03M 88.03M 88.03M Ukupna količina 88,026,826.94412372 88,026,826.94412372 88,026,826.94412372

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flits je $ 86.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLS je 88.03M, s ukupnom količinom od 88026826.94412372. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.55K.