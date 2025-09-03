Flip Coin (FLIPCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.37% Promjena cijene (7D) -0.68% Promjena cijene (7D) -0.68%

Flip Coin (FLIPCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLIPCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLIPCOIN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLIPCOIN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i -0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flip Coin (FLIPCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,896,767.0 999,896,767.0 999,896,767.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flip Coin je $ 21.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLIPCOIN je 999.90M, s ukupnom količinom od 999896767.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.23K.