flexUSD (FLEXUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.105747 24-satna najniža cijena $ 0.107898 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.031 Najniža cijena $ 0.053237 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -7.49%

flexUSD (FLEXUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.105869. Tijekom protekla 24 sata, FLEXUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.105747 i najviše cijene $ 0.107898, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLEXUSD je $ 1.031, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.053237.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLEXUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -7.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu flexUSD (FLEXUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 17.61M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.61M Količina u optjecaju 166.35M Ukupna količina 166,350,245.331748

Trenutačna tržišna kapitalizacija flexUSD je $ 17.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLEXUSD je 166.35M, s ukupnom količinom od 166350245.331748. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.61M.