Flex Perpetuals (FDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.13 $ 3.13 $ 3.13 24-satna najniža cijena $ 3.33 $ 3.33 $ 3.33 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.13$ 3.13 $ 3.13 24-satna najviša cijena $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 Najviša cijena ikada $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Najniža cijena $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) -2.78% Promjena cijene (7D) -2.57% Promjena cijene (7D) -2.57%

Flex Perpetuals (FDX) cijena u stvarnom vremenu je $3.24. Tijekom protekla 24 sata, FDXtrgovalo je između najniže cijene $ 3.13 i najviše cijene $ 3.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FDX je $ 6.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FDX se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -2.78% u posljednjih 24 sata i -2.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flex Perpetuals (FDX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.21M$ 16.21M $ 16.21M Količina u optjecaju 872.98K 872.98K 872.98K Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flex Perpetuals je $ 2.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FDX je 872.98K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.21M.