Flex Perpetuals Cijena (FDX)

1 FDX u USD cijena uživo:

$3.24
$3.24$3.24
-2.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Flex Perpetuals (FDX)
Flex Perpetuals (FDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.48%

-2.78%

-2.57%

-2.57%

Flex Perpetuals (FDX) cijena u stvarnom vremenu je $3.24. Tijekom protekla 24 sata, FDXtrgovalo je između najniže cijene $ 3.13 i najviše cijene $ 3.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FDX je $ 6.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FDX se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -2.78% u posljednjih 24 sata i -2.57% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Flex Perpetuals (FDX)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flex Perpetuals je $ 2.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FDX je 872.98K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.21M.

Flex Perpetuals (FDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flex Perpetuals u USD iznosila je $ -0.093007189546277.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flex Perpetuals u USD iznosila je $ +0.3340177560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flex Perpetuals u USD iznosila je $ +0.8334883800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flex Perpetuals u USD iznosila je $ +0.057819220674006.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.093007189546277-2.78%
30 dana$ +0.3340177560+10.31%
60 dana$ +0.8334883800+25.72%
90 dana$ +0.057819220674006+1.82%

Što je Flex Perpetuals (FDX)

Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.

Resurs Flex Perpetuals (FDX)

Službena web-stranica

Flex Perpetuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flex Perpetuals (FDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flex Perpetuals (FDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flex Perpetuals.

Provjerite Flex Perpetuals predviđanje cijene sada!

FDX u lokalnim valutama

Flex Perpetuals (FDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flex Perpetuals (FDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flex Perpetuals (FDX)

Koliko Flex Perpetuals (FDX) vrijedi danas?
Cijena FDX uživo u USD je 3.24 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FDX u USD?
Trenutačna cijena FDX u USD je $ 3.24. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flex Perpetuals?
Tržišna kapitalizacija za FDX je $ 2.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FDX?
Količina u optjecaju za FDX je 872.98K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FDX?
FDX je postigao ATH cijenu od 6.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FDX?
FDX je vidio ATL cijenu od 2.15 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FDX?
24-satni obujam trgovanja za FDX je -- USD.
Hoće li FDX još narasti ove godine?
FDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.