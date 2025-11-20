Flaze Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Flaze Coin (FLAZE) danas je $ 0.0028153, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLAZE u USD je $ 0.0028153 po FLAZE.

Flaze Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 54,238, s količinom u optjecaju od 19.27M FLAZE. Tijekom posljednja 24 sata, FLAZE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01720448, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00211363.

U kratkoročnim performansama, FLAZE se kretao -- u posljednjem satu i -9.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Flaze Coin (FLAZE)

Tržišna kapitalizacija $ 54.24K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.24K
Količina u optjecaju 19.27M
Ukupna količina 19,265,572.042045552

