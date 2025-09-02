Flavia Is Online (FLAVIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.068249$ 0.068249 $ 0.068249 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.91% Promjena cijene (1D) +1.18% Promjena cijene (7D) -3.29% Promjena cijene (7D) -3.29%

Flavia Is Online (FLAVIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLAVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAVIA je $ 0.068249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAVIA se promijenio za +1.91% u posljednjih sat vremena, +1.18% u posljednjih 24 sata i -3.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flavia Is Online (FLAVIA)

Tržišna kapitalizacija $ 97.99K$ 97.99K $ 97.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.99K$ 97.99K $ 97.99K Količina u optjecaju 999.68M 999.68M 999.68M Ukupna količina 999,683,024.279583 999,683,024.279583 999,683,024.279583

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flavia Is Online je $ 97.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAVIA je 999.68M, s ukupnom količinom od 999683024.279583. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.99K.