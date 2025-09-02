Flaunchy (FLNCHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -10.02% Promjena cijene (7D) -10.02%

Flaunchy (FLNCHY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLNCHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLNCHY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLNCHY se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -10.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flaunchy (FLNCHY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flaunchy je $ 1.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLNCHY je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.