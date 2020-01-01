Flat Earth (FLAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flat Earth (FLAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flat Earth (FLAT) Informacije Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Službena web stranica: https://flatearthdev.xyz Kupi FLAT odmah!

Flat Earth (FLAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flat Earth (FLAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 337.33K $ 337.33K $ 337.33K Ukupna količina: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M Količina u optjecaju: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 337.33K $ 337.33K $ 337.33K Povijesni maksimum: $ 0.02097604 $ 0.02097604 $ 0.02097604 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00044699 $ 0.00044699 $ 0.00044699 Saznajte više o cijeni Flat Earth (FLAT)

Flat Earth (FLAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flat Earth (FLAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLAT tokena, istražite FLAT cijenu tokena uživo!

FLAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FLAT? Naša FLAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FLAT predviđanje cijene tokena odmah!

