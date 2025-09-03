Flat Earth Coin (FLAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0039142$ 0.0039142 $ 0.0039142 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.96% Promjena cijene (7D) -2.09% Promjena cijene (7D) -2.09%

Flat Earth Coin (FLAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLAT je $ 0.0039142, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i -2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flat Earth Coin (FLAT)

Tržišna kapitalizacija $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,932,243.743076 999,932,243.743076 999,932,243.743076

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flat Earth Coin je $ 39.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLAT je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932243.743076. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.71K.