FlashWash (FLSH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u FlashWash (FLSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

FlashWash (FLSH) Informacije

and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets

Službena web stranica:
https://flashwash.pro/

FlashWash (FLSH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FlashWash (FLSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 384.35K
$ 384.35K
Ukupna količina:
$ 760.82M
$ 760.82M
Količina u optjecaju:
$ 760.82M
$ 760.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 384.35K
$ 384.35K
Povijesni maksimum:
$ 0.00202807
$ 0.00202807
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00050518
$ 0.00050518

FlashWash (FLSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike FlashWash (FLSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FLSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FLSH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FLSH tokena, istražite FLSH cijenu tokena uživo!

FLSH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FLSH? Naša FLSH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.