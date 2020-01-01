FlashWash (FLSH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FlashWash (FLSH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FlashWash (FLSH) Informacije and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets

FlashWash (FLSH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FlashWash (FLSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 384.35K $ 384.35K $ 384.35K Ukupna količina: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M Količina u optjecaju: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 384.35K $ 384.35K $ 384.35K Povijesni maksimum: $ 0.00202807 $ 0.00202807 $ 0.00202807 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00050518 $ 0.00050518 $ 0.00050518 Saznajte više o cijeni FlashWash (FLSH)

FlashWash (FLSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FlashWash (FLSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLSH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLSH tokena, istražite FLSH cijenu tokena uživo!

