FlashWash (FLSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00202807 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +1.70% Promjena cijene (7D) -20.95%

FlashWash (FLSH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLSH je $ 0.00202807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLSH se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i -20.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FlashWash (FLSH)

Tržišna kapitalizacija $ 383.37K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 383.37K Količina u optjecaju 760.82M Ukupna količina 760,819,809.721267

Trenutačna tržišna kapitalizacija FlashWash je $ 383.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLSH je 760.82M, s ukupnom količinom od 760819809.721267. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 383.37K.