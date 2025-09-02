Više o FLSH

FlashWash Logotip

FlashWash Cijena (FLSH)

Neuvršten

1 FLSH u USD cijena uživo:

$0.00050386
+1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena FlashWash (FLSH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:52:55 (UTC+8)

FlashWash (FLSH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00202807
$ 0
-0.54%

+1.70%

-20.95%

-20.95%

FlashWash (FLSH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLSHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLSH je $ 0.00202807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLSH se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i -20.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FlashWash (FLSH)

$ 383.37K
--
$ 383.37K
760.82M
760,819,809.721267
Trenutačna tržišna kapitalizacija FlashWash je $ 383.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLSH je 760.82M, s ukupnom količinom od 760819809.721267. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 383.37K.

FlashWash (FLSH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz FlashWash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz FlashWash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz FlashWash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz FlashWash u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.70%
30 dana$ 0-34.62%
60 dana$ 0-35.75%
90 dana$ 0--

Što je FlashWash (FLSH)

and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets

Resurs FlashWash (FLSH)

Službena web-stranica

FlashWash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FlashWash (FLSH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FlashWash (FLSH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FlashWash.

Provjerite FlashWash predviđanje cijene sada!

FLSH u lokalnim valutama

FlashWash (FLSH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FlashWash (FLSH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLSH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FlashWash (FLSH)

Koliko FlashWash (FLSH) vrijedi danas?
Cijena FLSH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLSH u USD?
Trenutačna cijena FLSH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FlashWash?
Tržišna kapitalizacija za FLSH je $ 383.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLSH?
Količina u optjecaju za FLSH je 760.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLSH?
FLSH je postigao ATH cijenu od 0.00202807 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLSH?
FLSH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLSH?
24-satni obujam trgovanja za FLSH je -- USD.
Hoće li FLSH još narasti ove godine?
FLSH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLSH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:52:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.