Flash Liquidity Token Cijena danas

Trenutačna cijena Flash Liquidity Token (FLP.1) danas je $ 1.27, s promjenom od 2.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLP.1 u USD je $ 1.27 po FLP.1.

Flash Liquidity Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,913,594, s količinom u optjecaju od 3.07M FLP.1. Tijekom posljednja 24 sata, FLP.1 trgovao je između $ 1.21 (niska) i $ 1.28 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.58, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.18.

U kratkoročnim performansama, FLP.1 se kretao +0.31% u posljednjem satu i -3.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Flash Liquidity Token (FLP.1)

Tržišna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Količina u optjecaju 3.07M 3.07M 3.07M Ukupna količina 3,070,842.879171 3,070,842.879171 3,070,842.879171

