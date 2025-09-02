Flash (FLASH) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00347146
24-satna najviša cijena $ 0.00374565
Najviša cijena ikada $ 0.01571238
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +1.08%
Promjena cijene (1D) +0.80%
Promjena cijene (7D) +4.53%

Flash (FLASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00368793. Tijekom protekla 24 sata, FLASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00347146 i najviše cijene $ 0.00374565, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLASH je $ 0.01571238, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLASH se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +4.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flash (FLASH)

Tržišna kapitalizacija $ 368.71K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 368.71K
Količina u optjecaju 100.00M
Ukupna količina 99,999,134.918897

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flash je $ 368.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLASH je 100.00M, s ukupnom količinom od 99999134.918897. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.71K.