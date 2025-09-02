Više o FLASH

Flash Cijena (FLASH)

1 FLASH u USD cijena uživo:

$0.00368708
$0.00368708
+1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Flash (FLASH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:34:32 (UTC+8)

Flash (FLASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.08%

+0.80%

+4.53%

+4.53%

Flash (FLASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00368793. Tijekom protekla 24 sata, FLASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00347146 i najviše cijene $ 0.00374565, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLASH je $ 0.01571238, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLASH se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +4.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flash (FLASH)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flash je $ 368.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLASH je 100.00M, s ukupnom količinom od 99999134.918897. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 368.71K.

Flash (FLASH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flash u USD iznosila je $ +0.0028163117.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flash u USD iznosila je $ +0.0068036422.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flash u USD iznosila je $ +0.0023546581750357494.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.80%
30 dana$ +0.0028163117+76.37%
60 dana$ +0.0068036422+184.48%
90 dana$ +0.0023546581750357494+176.61%

Što je Flash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

Flash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flash (FLASH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flash (FLASH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flash.

Provjerite Flash predviđanje cijene sada!

FLASH u lokalnim valutama

Flash (FLASH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flash (FLASH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLASH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flash (FLASH)

Koliko Flash (FLASH) vrijedi danas?
Cijena FLASH uživo u USD je 0.00368793 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLASH u USD?
Trenutačna cijena FLASH u USD je $ 0.00368793. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flash?
Tržišna kapitalizacija za FLASH je $ 368.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLASH?
Količina u optjecaju za FLASH je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLASH?
FLASH je postigao ATH cijenu od 0.01571238 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLASH?
FLASH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLASH?
24-satni obujam trgovanja za FLASH je -- USD.
Hoće li FLASH još narasti ove godine?
FLASH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLASH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:34:32 (UTC+8)

