Flare Token (1FLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00261622$ 0.00261622 $ 0.00261622 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -2.35% Promjena cijene (7D) -1.34% Promjena cijene (7D) -1.34%

Flare Token (1FLR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 1FLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 1FLR je $ 0.00261622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 1FLR se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -2.35% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flare Token (1FLR)

Tržišna kapitalizacija $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K Količina u optjecaju 4.00B 4.00B 4.00B Ukupna količina 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flare Token je $ 18.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 1FLR je 4.00B, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.92K.