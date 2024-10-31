Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flare Staked Ether (FLRETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flare Staked Ether (FLRETH) Informacije flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Službena web stranica: https://flare.dinero.xyz/ Kupi FLRETH odmah!

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flare Staked Ether (FLRETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Ukupna količina: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K Količina u optjecaju: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Povijesni maksimum: $ 5,115.59 $ 5,115.59 $ 5,115.59 Povijesni minimum: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 Trenutna cijena: $ 4,438.13 $ 4,438.13 $ 4,438.13 Saznajte više o cijeni Flare Staked Ether (FLRETH)

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flare Staked Ether (FLRETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLRETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLRETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLRETH tokena, istražite FLRETH cijenu tokena uživo!

