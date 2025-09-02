Više o FLRETH

Flare Staked Ether Cijena (FLRETH)

1 FLRETH u USD cijena uživo:

$4,504.38
$4,504.38$4,504.38
-1.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Flare Staked Ether (FLRETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:14:32 (UTC+8)

Flare Staked Ether (FLRETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,358.08
$ 4,358.08$ 4,358.08
24-satna najniža cijena
$ 4,613.65
$ 4,613.65$ 4,613.65
24-satna najviša cijena

$ 4,358.08
$ 4,358.08$ 4,358.08

$ 4,613.65
$ 4,613.65$ 4,613.65

$ 5,115.59
$ 5,115.59$ 5,115.59

$ 1,433.82
$ 1,433.82$ 1,433.82

-0.25%

-1.95%

-0.61%

-0.61%

Flare Staked Ether (FLRETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,504.38. Tijekom protekla 24 sata, FLRETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,358.08 i najviše cijene $ 4,613.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLRETH je $ 5,115.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,433.82.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLRETH se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flare Staked Ether (FLRETH)

$ 11.09M
$ 11.09M$ 11.09M

--
----

$ 11.09M
$ 11.09M$ 11.09M

2.46K
2.46K 2.46K

2,462.753068638972
2,462.753068638972 2,462.753068638972

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flare Staked Ether je $ 11.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLRETH je 2.46K, s ukupnom količinom od 2462.753068638972. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.09M.

Flare Staked Ether (FLRETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Flare Staked Ether u USD iznosila je $ -89.922122222894.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Flare Staked Ether u USD iznosila je $ +1,222.1716236480.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Flare Staked Ether u USD iznosila je $ +3,317.0493052140.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Flare Staked Ether u USD iznosila je $ +1,831.788487070701.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -89.922122222894-1.95%
30 dana$ +1,222.1716236480+27.13%
60 dana$ +3,317.0493052140+73.64%
90 dana$ +1,831.788487070701+68.54%

Što je Flare Staked Ether (FLRETH)

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

Resurs Flare Staked Ether (FLRETH)

Službena web-stranica

Flare Staked Ether Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flare Staked Ether (FLRETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flare Staked Ether (FLRETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flare Staked Ether.

Provjerite Flare Staked Ether predviđanje cijene sada!

FLRETH u lokalnim valutama

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flare Staked Ether (FLRETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLRETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flare Staked Ether (FLRETH)

Koliko Flare Staked Ether (FLRETH) vrijedi danas?
Cijena FLRETH uživo u USD je 4,504.38 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLRETH u USD?
Trenutačna cijena FLRETH u USD je $ 4,504.38. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flare Staked Ether?
Tržišna kapitalizacija za FLRETH je $ 11.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLRETH?
Količina u optjecaju za FLRETH je 2.46K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLRETH?
FLRETH je postigao ATH cijenu od 5,115.59 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLRETH?
FLRETH je vidio ATL cijenu od 1,433.82 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLRETH?
24-satni obujam trgovanja za FLRETH je -- USD.
Hoće li FLRETH još narasti ove godine?
FLRETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLRETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:14:32 (UTC+8)

