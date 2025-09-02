Flare Staked Ether (FLRETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,358.08 24-satna najniža cijena $ 4,613.65 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,358.08 24-satna najviša cijena $ 4,613.65 Najviša cijena ikada $ 5,115.59 Najniža cijena $ 1,433.82 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -1.95% Promjena cijene (7D) -0.61%

Flare Staked Ether (FLRETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,504.38. Tijekom protekla 24 sata, FLRETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,358.08 i najviše cijene $ 4,613.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLRETH je $ 5,115.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,433.82.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLRETH se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flare Staked Ether (FLRETH)

Tržišna kapitalizacija $ 11.09M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.09M Količina u optjecaju 2.46K Ukupna količina 2,462.753068638972

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flare Staked Ether je $ 11.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLRETH je 2.46K, s ukupnom količinom od 2462.753068638972. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.09M.