Flare AI (FLARE) Informacije ​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem. Službena web stranica: https://flareai.xyz/

Flare AI (FLARE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flare AI (FLARE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.99K $ 9.99K $ 9.99K Ukupna količina: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Količina u optjecaju: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.99K $ 9.99K $ 9.99K Povijesni maksimum: $ 0.00221312 $ 0.00221312 $ 0.00221312 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Flare AI (FLARE)

Flare AI (FLARE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flare AI (FLARE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLARE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLARE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLARE tokena, istražite FLARE cijenu tokena uživo!

