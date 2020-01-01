Flare AI (FLARE) Tokenomika
Flare AI (FLARE) Informacije
Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.
Flare AI (FLARE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flare AI (FLARE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Flare AI (FLARE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Flare AI (FLARE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj FLARE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja FLARE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku FLARE tokena, istražite FLARE cijenu tokena uživo!
