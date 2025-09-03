Flare AI (FLARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00221312$ 0.00221312 $ 0.00221312 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -11.02% Promjena cijene (7D) -11.02%

Flare AI (FLARE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FLAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLARE je $ 0.00221312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLARE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -11.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flare AI (FLARE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,837,985.189596 999,837,985.189596 999,837,985.189596

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flare AI je $ 9.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLARE je 999.84M, s ukupnom količinom od 999837985.189596. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.80K.