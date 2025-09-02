FlameWire (SN97) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.430483 $ 0.430483 $ 0.430483 24-satna najniža cijena $ 0.506929 $ 0.506929 $ 0.506929 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.430483$ 0.430483 $ 0.430483 24-satna najviša cijena $ 0.506929$ 0.506929 $ 0.506929 Najviša cijena ikada $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 Najniža cijena $ 0.430483$ 0.430483 $ 0.430483 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -10.70% Promjena cijene (7D) -8.82% Promjena cijene (7D) -8.82%

FlameWire (SN97) cijena u stvarnom vremenu je $0.448885. Tijekom protekla 24 sata, SN97trgovalo je između najniže cijene $ 0.430483 i najviše cijene $ 0.506929, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN97 je $ 2.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.430483.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN97 se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -10.70% u posljednjih 24 sata i -8.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FlameWire (SN97)

Tržišna kapitalizacija $ 515.49K$ 515.49K $ 515.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 515.49K$ 515.49K $ 515.49K Količina u optjecaju 1.15M 1.15M 1.15M Ukupna količina 1,151,313.795737252 1,151,313.795737252 1,151,313.795737252

Trenutačna tržišna kapitalizacija FlameWire je $ 515.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN97 je 1.15M, s ukupnom količinom od 1151313.795737252. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 515.49K.