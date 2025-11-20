Flagship by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena Flagship by Virtuals (FYI) danas je $ 0.00391391, s promjenom od 0.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FYI u USD je $ 0.00391391 po FYI.

Flagship by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 354,544, s količinom u optjecaju od 91.01M FYI. Tijekom posljednja 24 sata, FYI trgovao je između $ 0.00355675 (niska) i $ 0.00404117 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02405088, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00218454.

U kratkoročnim performansama, FYI se kretao -0.60% u posljednjem satu i -17.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Flagship by Virtuals (FYI)

Tržišna kapitalizacija $ 354.54K$ 354.54K $ 354.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Količina u optjecaju 91.01M 91.01M 91.01M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flagship by Virtuals je $ 354.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FYI je 91.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.90M.