Fketh (FKETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00196216 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) +3.77% Promjena cijene (7D) -7.02%

Fketh (FKETH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FKETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FKETH je $ 0.00196216, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FKETH se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, +3.77% u posljednjih 24 sata i -7.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fketh (FKETH)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 295.47K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 4,200,000,000.0

