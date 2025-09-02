Više o FJO

Fjord Foundry Logotip

Fjord Foundry Cijena (FJO)

Neuvršten

1 FJO u USD cijena uživo:

$0.085939
$0.085939$0.085939
-8.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fjord Foundry (FJO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:37:26 (UTC+8)

Fjord Foundry (FJO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.084464
$ 0.084464$ 0.084464
24-satna najniža cijena
$ 0.093552
$ 0.093552$ 0.093552
24-satna najviša cijena

$ 0.084464
$ 0.084464$ 0.084464

$ 0.093552
$ 0.093552$ 0.093552

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 0.081507
$ 0.081507$ 0.081507

-6.25%

-8.00%

-14.21%

-14.21%

Fjord Foundry (FJO) cijena u stvarnom vremenu je $0.085939. Tijekom protekla 24 sata, FJOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.084464 i najviše cijene $ 0.093552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FJO je $ 2.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.081507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FJO se promijenio za -6.25% u posljednjih sat vremena, -8.00% u posljednjih 24 sata i -14.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fjord Foundry (FJO)

$ 907.07K
$ 907.07K$ 907.07K

--
----

$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M

10.55M
10.55M 10.55M

87,948,977.20159268
87,948,977.20159268 87,948,977.20159268

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fjord Foundry je $ 907.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FJO je 10.55M, s ukupnom količinom od 87948977.20159268. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.56M.

Fjord Foundry (FJO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fjord Foundry u USD iznosila je $ -0.00748238991972065.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fjord Foundry u USD iznosila je $ -0.0097482756.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fjord Foundry u USD iznosila je $ -0.0052101807.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fjord Foundry u USD iznosila je $ -0.04573871828149616.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00748238991972065-8.00%
30 dana$ -0.0097482756-11.34%
60 dana$ -0.0052101807-6.06%
90 dana$ -0.04573871828149616-34.73%

Što je Fjord Foundry (FJO)

Resurs Fjord Foundry (FJO)

Službena web-stranica

Fjord Foundry Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fjord Foundry (FJO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fjord Foundry (FJO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fjord Foundry.

Provjerite Fjord Foundry predviđanje cijene sada!

FJO u lokalnim valutama

Fjord Foundry (FJO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fjord Foundry (FJO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FJO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fjord Foundry (FJO)

Koliko Fjord Foundry (FJO) vrijedi danas?
Cijena FJO uživo u USD je 0.085939 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FJO u USD?
Trenutačna cijena FJO u USD je $ 0.085939. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fjord Foundry?
Tržišna kapitalizacija za FJO je $ 907.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FJO?
Količina u optjecaju za FJO je 10.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FJO?
FJO je postigao ATH cijenu od 2.91 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FJO?
FJO je vidio ATL cijenu od 0.081507 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FJO?
24-satni obujam trgovanja za FJO je -- USD.
Hoće li FJO još narasti ove godine?
FJO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FJO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:37:26 (UTC+8)

