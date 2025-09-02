Fjord Foundry (FJO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.084464 $ 0.084464 $ 0.084464 24-satna najniža cijena $ 0.093552 $ 0.093552 $ 0.093552 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.084464$ 0.084464 $ 0.084464 24-satna najviša cijena $ 0.093552$ 0.093552 $ 0.093552 Najviša cijena ikada $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Najniža cijena $ 0.081507$ 0.081507 $ 0.081507 Promjena cijene (1H) -6.25% Promjena cijene (1D) -8.00% Promjena cijene (7D) -14.21% Promjena cijene (7D) -14.21%

Fjord Foundry (FJO) cijena u stvarnom vremenu je $0.085939. Tijekom protekla 24 sata, FJOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.084464 i najviše cijene $ 0.093552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FJO je $ 2.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.081507.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FJO se promijenio za -6.25% u posljednjih sat vremena, -8.00% u posljednjih 24 sata i -14.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fjord Foundry (FJO)

Tržišna kapitalizacija $ 907.07K$ 907.07K $ 907.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.56M$ 7.56M $ 7.56M Količina u optjecaju 10.55M 10.55M 10.55M Ukupna količina 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268 87,948,977.20159268

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fjord Foundry je $ 907.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FJO je 10.55M, s ukupnom količinom od 87948977.20159268. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.56M.