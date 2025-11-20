FixMe AI Cijena danas

Trenutačna cijena FixMe AI (FIX) danas je $ 0.00098207, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FIX u USD je $ 0.00098207 po FIX.

FixMe AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,308, s količinom u optjecaju od 28.83M FIX. Tijekom posljednja 24 sata, FIX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00612491, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00097791.

U kratkoročnim performansama, FIX se kretao -- u posljednjem satu i -15.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FixMe AI (FIX)

Tržišna kapitalizacija $ 28.31K$ 28.31K $ 28.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K Količina u optjecaju 28.83M 28.83M 28.83M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

