Fitmint (FITT) Tokenomika

Fitmint (FITT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Fitmint (FITT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Fitmint (FITT) Informacije

What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding

Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands.

Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors.

What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it

  • It should help people get consistent with walking and running
  • It should be fun and rewarding
  • It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10
  • It should help us build a sustainable token economy

The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday.

What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term.

What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used:

  • To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay
  • To participate in the fitness challenges for walking and running activites
  • To trade the avatar assets in the marketplace

Check out our website for more details: https://fitmint.io/

Službena web stranica:
https://fitmint.io/
Bijela knjiga:
https://fitmint.notion.site/Fitmint-Whitepaper-6dd2ca9e1d8347229bf588336dae4929?pvs=4

Fitmint (FITT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fitmint (FITT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 574.24M
$ 574.24M$ 574.24M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 264.44K
$ 264.44K$ 264.44K
Povijesni maksimum:
$ 0.0058737
$ 0.0058737$ 0.0058737
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Fitmint (FITT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Fitmint (FITT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FITT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FITT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FITT tokena, istražite FITT cijenu tokena uživo!

FITT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FITT? Naša FITT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.