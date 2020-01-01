Fitmint (FITT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fitmint (FITT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fitmint (FITT) Informacije What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands. Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors. What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it It should help people get consistent with walking and running

It should be fun and rewarding

It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10

It should help us build a sustainable token economy The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday. What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term. What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used: To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay

To participate in the fitness challenges for walking and running activites

To trade the avatar assets in the marketplace Check out our website for more details: https://fitmint.io/ Službena web stranica: https://fitmint.io/ Bijela knjiga: https://fitmint.notion.site/Fitmint-Whitepaper-6dd2ca9e1d8347229bf588336dae4929?pvs=4 Kupi FITT odmah!

Fitmint (FITT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fitmint (FITT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.19K Ukupna količina: $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 574.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 264.44K Povijesni maksimum: $ 0.0058737 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Fitmint (FITT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fitmint (FITT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FITT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FITT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FITT tokena, istražite FITT cijenu tokena uživo!

