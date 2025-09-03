Fitmint (FITT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0058737$ 0.0058737 $ 0.0058737 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Fitmint (FITT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FITTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FITT je $ 0.0058737, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FITT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fitmint (FITT)

Tržišna kapitalizacija $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 264.44K$ 264.44K $ 264.44K Količina u optjecaju 574.24M 574.24M 574.24M Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fitmint je $ 15.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FITT je 574.24M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 264.44K.