FITCOIN Cijena danas

Trenutačna cijena FITCOIN (FITCOIN) danas je $ 0.00318082, s promjenom od 11.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FITCOIN u USD je $ 0.00318082 po FITCOIN.

FITCOIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,893,879, s količinom u optjecaju od 903.55M FITCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, FITCOIN trgovao je između $ 0.00282873 (niska) i $ 0.00338533 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00833283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00095084.

U kratkoročnim performansama, FITCOIN se kretao -0.93% u posljednjem satu i +14.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FITCOIN (FITCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 903.55M 903.55M 903.55M Ukupna količina 923,364,576.1219777 923,364,576.1219777 923,364,576.1219777

Trenutačna tržišna kapitalizacija FITCOIN je $ 2.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FITCOIN je 903.55M, s ukupnom količinom od 923364576.1219777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.