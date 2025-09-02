Fitchin Universe (CHIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00561513 $ 0.00561513 $ 0.00561513 24-satna najniža cijena $ 0.00603264 $ 0.00603264 $ 0.00603264 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00561513$ 0.00561513 $ 0.00561513 24-satna najviša cijena $ 0.00603264$ 0.00603264 $ 0.00603264 Najviša cijena ikada $ 0.01110954$ 0.01110954 $ 0.01110954 Najniža cijena $ 0.00443809$ 0.00443809 $ 0.00443809 Promjena cijene (1H) -1.87% Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) +15.64% Promjena cijene (7D) +15.64%

Fitchin Universe (CHIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00588034. Tijekom protekla 24 sata, CHINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00561513 i najviše cijene $ 0.00603264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIN je $ 0.01110954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00443809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIN se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +15.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fitchin Universe (CHIN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.88M$ 5.88M $ 5.88M Količina u optjecaju 171.62M 171.62M 171.62M Ukupna količina 999,999,620.7169405 999,999,620.7169405 999,999,620.7169405

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fitchin Universe je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIN je 171.62M, s ukupnom količinom od 999999620.7169405. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.88M.