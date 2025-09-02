Više o CHIN

Fitchin Universe Cijena (CHIN)

1 CHIN u USD cijena uživo:

$0.00588495
$0.00588495$0.00588495
+0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Fitchin Universe (CHIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:37:19 (UTC+8)

Fitchin Universe (CHIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00561513
24-satna najniža cijena
$ 0.00603264
24-satna najviša cijena

$ 0.00561513
$ 0.00603264
$ 0.01110954
$ 0.00443809
-1.87%

+0.64%

+15.64%

+15.64%

Fitchin Universe (CHIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00588034. Tijekom protekla 24 sata, CHINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00561513 i najviše cijene $ 0.00603264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIN je $ 0.01110954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00443809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIN se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +15.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fitchin Universe (CHIN)

$ 1.01M
--
$ 5.88M
171.62M
999,999,620.7169405
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fitchin Universe je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIN je 171.62M, s ukupnom količinom od 999999620.7169405. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.88M.

Fitchin Universe (CHIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fitchin Universe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fitchin Universe u USD iznosila je $ +0.0016200030.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fitchin Universe u USD iznosila je $ +0.0001730848.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fitchin Universe u USD iznosila je $ -0.0018206819760215905.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.64%
30 dana$ +0.0016200030+27.55%
60 dana$ +0.0001730848+2.94%
90 dana$ -0.0018206819760215905-23.64%

Što je Fitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

Resurs Fitchin Universe (CHIN)

Službena web-stranica

Fitchin Universe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fitchin Universe (CHIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fitchin Universe (CHIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fitchin Universe.

Provjerite Fitchin Universe predviđanje cijene sada!

CHIN u lokalnim valutama

Fitchin Universe (CHIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fitchin Universe (CHIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fitchin Universe (CHIN)

Koliko Fitchin Universe (CHIN) vrijedi danas?
Cijena CHIN uživo u USD je 0.00588034 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHIN u USD?
Trenutačna cijena CHIN u USD je $ 0.00588034. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fitchin Universe?
Tržišna kapitalizacija za CHIN je $ 1.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHIN?
Količina u optjecaju za CHIN je 171.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHIN?
CHIN je postigao ATH cijenu od 0.01110954 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHIN?
CHIN je vidio ATL cijenu od 0.00443809 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHIN?
24-satni obujam trgovanja za CHIN je -- USD.
Hoće li CHIN još narasti ove godine?
CHIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:37:19 (UTC+8)

