Fisttrumppump (FTP) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Fisttrumppump (FTP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Fisttrumppump (FTP) Informacije

FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!

Službena web stranica:
https://fistpumptrump.io/

Fisttrumppump (FTP) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fisttrumppump (FTP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 135.73K
$ 135.73K
Ukupna količina:
$ 1.00M
$ 1.00M
Količina u optjecaju:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 135.73K
$ 135.73K
Povijesni maksimum:
$ 5.14
$ 5.14
Povijesni minimum:
$ 0.02890718
$ 0.02890718
Trenutna cijena:
$ 0.135322
$ 0.135322

Fisttrumppump (FTP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Fisttrumppump (FTP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FTP tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FTP tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FTP tokena, istražite FTP cijenu tokena uživo!

FTP Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FTP? Naša FTP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

