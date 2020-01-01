Fisttrumppump (FTP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fisttrumppump (FTP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fisttrumppump (FTP) Informacije FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!! Službena web stranica: https://fistpumptrump.io/ Kupi FTP odmah!

Fisttrumppump (FTP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fisttrumppump (FTP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 135.73K $ 135.73K $ 135.73K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 135.73K $ 135.73K $ 135.73K Povijesni maksimum: $ 5.14 $ 5.14 $ 5.14 Povijesni minimum: $ 0.02890718 $ 0.02890718 $ 0.02890718 Trenutna cijena: $ 0.135322 $ 0.135322 $ 0.135322 Saznajte više o cijeni Fisttrumppump (FTP)

Fisttrumppump (FTP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fisttrumppump (FTP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FTP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FTP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FTP tokena, istražite FTP cijenu tokena uživo!

FTP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FTP? Naša FTP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FTP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!