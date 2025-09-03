Fisttrumppump (FTP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02962403 $ 0.02962403 $ 0.02962403 24-satna najniža cijena $ 0.133883 $ 0.133883 $ 0.133883 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02962403$ 0.02962403 $ 0.02962403 24-satna najviša cijena $ 0.133883$ 0.133883 $ 0.133883 Najviša cijena ikada $ 5.14$ 5.14 $ 5.14 Najniža cijena $ 0.02890718$ 0.02890718 $ 0.02890718 Promjena cijene (1H) +4.33% Promjena cijene (1D) +4.58% Promjena cijene (7D) -21.13% Promjena cijene (7D) -21.13%

Fisttrumppump (FTP) cijena u stvarnom vremenu je $0.137667. Tijekom protekla 24 sata, FTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02962403 i najviše cijene $ 0.133883, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTP je $ 5.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02890718.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTP se promijenio za +4.33% u posljednjih sat vremena, +4.58% u posljednjih 24 sata i -21.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fisttrumppump (FTP)

Tržišna kapitalizacija $ 137.67K$ 137.67K $ 137.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.67K$ 137.67K $ 137.67K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fisttrumppump je $ 137.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FTP je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.67K.