Fishwheel Cijena danas

Trenutačna cijena Fishwheel (FSHWHL) danas je $ 0.00008374, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FSHWHL u USD je $ 0.00008374 po FSHWHL.

Fishwheel trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 80,606, s količinom u optjecaju od 962.52M FSHWHL. Tijekom posljednja 24 sata, FSHWHL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0031303, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007335.

U kratkoročnim performansama, FSHWHL se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Fishwheel (FSHWHL)

Tržišna kapitalizacija $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Količina u optjecaju 962.52M 962.52M 962.52M Ukupna količina 962,516,627.721883 962,516,627.721883 962,516,627.721883

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fishwheel je $ 80.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FSHWHL je 962.52M, s ukupnom količinom od 962516627.721883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.61K.