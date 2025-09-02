Fish N Chips (CHIPPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0018226 $ 0.0018226 $ 0.0018226 24-satna najniža cijena $ 0.00202835 $ 0.00202835 $ 0.00202835 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0018226$ 0.0018226 $ 0.0018226 24-satna najviša cijena $ 0.00202835$ 0.00202835 $ 0.00202835 Najviša cijena ikada $ 0.01633691$ 0.01633691 $ 0.01633691 Najniža cijena $ 0.00035318$ 0.00035318 $ 0.00035318 Promjena cijene (1H) -1.56% Promjena cijene (1D) +6.33% Promjena cijene (7D) -10.47% Promjena cijene (7D) -10.47%

Fish N Chips (CHIPPY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00199294. Tijekom protekla 24 sata, CHIPPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0018226 i najviše cijene $ 0.00202835, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIPPY je $ 0.01633691, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00035318.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIPPY se promijenio za -1.56% u posljednjih sat vremena, +6.33% u posljednjih 24 sata i -10.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fish N Chips (CHIPPY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,288.27 999,999,288.27 999,999,288.27

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fish N Chips je $ 2.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIPPY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999288.27. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00M.