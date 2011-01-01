First bitcoin kid (TPU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u First bitcoin kid (TPU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

First bitcoin kid (TPU) Informacije This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The First Bitcoin Kid (TPU) project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, First Bitcoin Kid (TPU) aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives. Službena web stranica: https://www.tpucoin.com/ Kupi TPU odmah!

First bitcoin kid (TPU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za First bitcoin kid (TPU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.05K $ 33.05K $ 33.05K Ukupna količina: $ 987.24M $ 987.24M $ 987.24M Količina u optjecaju: $ 987.24M $ 987.24M $ 987.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.05K $ 33.05K $ 33.05K Povijesni maksimum: $ 0.00300023 $ 0.00300023 $ 0.00300023 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni First bitcoin kid (TPU)

First bitcoin kid (TPU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike First bitcoin kid (TPU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TPU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TPU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TPU tokena, istražite TPU cijenu tokena uživo!

